«Я ни над кем не издевался»: что известно о белорусском Сноудене, который раскрыл правду о пытках в российских тюрьмах 1 13.10.2021, 7:48

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В истории еще не было аналогичного слива видео.

Уже несколько дней в России бушует скандал. Gulagu.net опубликовал видеозаписи изнасилований в российских колониях. Их вывез за границу сидевший там белорус. Из соображений безопасности он дает очень краткие, скупые интервью, из которых непонятно, как он решился на такой рискованный шаг с вывозом видеоархива пыток, пишет «Наша Нива».

Большая часть видеозаписей пока что закрыта от общественности, однако и того, что уже обнародовано, хватило, чтобы чиновники не могли не отреагировать. Так, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, Генпрокуратура и Следственный комитет начали проверки, возбудили уголовные дела. Руководство саратовской тюремной больницы, где происходили пытки, уволено.

Однако активисты Gulagu.net утверждают, что располагают доказательствами издевательств над заключенными во многих других регионах России, не только в саратовских тюрьмах.

Правозащитники получили записи пыток благодаря человеку, который сам когда-то отбывал срок в российской колонии. Это белорусский программист, которого зовут Сергей.

Фамилия «нашего Сноудена», как называет его руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин, пока что держится в секрете в целях его безопасности.

9 лет за передачу чужой сумки

В 2013 году друзья пригласили Сергея в Краснодар, предложили ему отдохнуть там и поработать. Там его попросили передать каким-то людям сумку якобы с системным блоком. С этой сумкой Сергея и задержали сотрудники ФСБ — оказалось, что внутри системного блока было 6 килограмм синтетических наркотиков.

Сергей говорит, что не знал о наркотиках, а полицейские хорошо знали, где и что искать.

Российские силовики не обратили внимания на показания Сергея, что он не виноват и что его просто попросили передать сумку. В течение нескольких месяцев на белоруса давили, его избивали, требовали признать себя виновным и подписать ложные протоколы.

В 2015 году Сергей был осужден на 9 лет, отбывал наказание в колонии в Саратовской области. А потом стал администратором видеокамер наблюдения в туберкулезной больнице №1 областного управления ФСИН: помогло хорошее знание базовых программ вроде Microsoft Word и Excel.

Как сам Сергей рассказывал в интервью «Эху Москвы», его работа включала ведение документации, в том числе работу с видеоархивами.

К белорусу попадали записи с видеорегистраторов ФСИН, на которых были зафиксированы факты издевательств над заключенными. Он объясняет, что и сами пытки, и их видеозаписи делались или по заказу (например, кто-то хотел отомстить заключенному), или в «воспитательных» целях — чтобы шантажом заставить человека сотрудничать с администрацией, выполнять чужие требования, сломить волю.

По словам Сергея, в большинстве случаев не было необходимости сохранять запись, так как жертвы пыток были напуганы уже самим фактом ведения записи. Но иногда сотрудники колоний вывозили видеозаписи на электронных носителях для передачи, скорее всего, сотрудникам других силовых структур.

Как удалось рассказать о пытках

Перед выходом на свободу Сергей сумел забрать с собой копии видеозаписей с пытками. Белоруса обыскивали перед освобождением четыре раза, однако он спрятал флешку с видеоархивом так, чтобы забрать ее непосредственно перед выходом на свободу. Часть архива Сергей сохранил на флешке, а часть — в облачном хранилище.

После освобождения он передал архив правозащитникам и уехал в Евросоюз, где попросил политического убежища.

В небольшом интервью для ютуб-канала Gulagu.net Сергей объяснил, что он хотел сделать широко известной информацию о пытках над заключенными в России.

Он признает, что во время работы в российской тюремной системе «ощущал себя приспособленцем»:

«Я приспособился к системе, смог свои навыки пристроить, стать довольно высокой величиной там. Но никогда-никогда я не насиловал, не издевался, не пытался как-то унизить других людей. Я все это видел».

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает: еще никогда в истории не было аналогичного слива видео с пытками.

Правозащитники уже получили множество запросов из крупнейших мировых медиа уровня ВВС и CNN, которые хотят пообщаться с Сергеем.

Сам же он, по словам Осечкина, пока что не понимает, что уже «превратился в такого героя». Он пытается отвлечься на берегу моря от пережитого. «Потому что он реально чуть умом не тронулся, пока бежал из России с секретными записями», — рассказывал изданию Лента.ру Владимир Осечкин.

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