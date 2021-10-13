Забастовки работают 13.10.2021, 8:08

Канадский пример для белорусских железнодорожников.

Забастовка для канадских железнодорожников - рутинное, обыденное мероприятие, и бастуют они фактически каждый год, пишет в своем телеграм-канале Стачком ОАО «Беларуськалий».

Хотя обыкновенно хватает лишь угрозы забастовки, в этот раз ( в 2018 году) рабочим пришлось полностью остановить Тихоокеанскую ж/д магистраль на целых девять дней (вместо семи планировавшихся), прежде чем работодатель пошёл на попятный.

К сожалению, требования бастующих были удовлетворены лишь частично, так как капиталисты задействовали государство – парламент одобрил чрезвычайный закон, обязывающий железнодорожников возобновить перевозки.

Профсоюз, однако, не сдался, и принятый в 2017 году коллективный договор отвоевал назад пенсионные отчисления (в добавок к 9% индексации зарплат и страховых выплат).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».