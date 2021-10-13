Назван самый полезный для здоровья вид кофе 13.10.2021, 8:13

Ученые из Греции и Алжира проанализировали данные более тысячи участников эксперимента.

Многочисленные исследования показывают, что кофе полезен для сердца, однако наиболее эффективным может быть напиток, приготовленный определенными способами. Новое исследование выявило один вид кофе, который способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, пишет u-news.com.ua.

В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition ESPEN, ученые из Греции и Алжира отметили, что регулярное потребление кофе связано со снижением риска проблем с сердцем. В центре внимания исследователей был растворимый кофе.

Ученые проанализировали данные о здоровье 1041 участника в возрасте от 39 до 67 лет, из которых 30% обычно употребляли именно такой кофе. В итоге было обнаружено, что потребление растворимого кофе связано с эластичностью сонной артерии, которая служит маркером здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Эти благоприятные ассоциации предполагают потенциальную патофизиологическую связь между привычным потреблением кофе и более низкой частотой сердечно-сосудистых заболеваний», – отметили исследователи. При этом они подчеркнули, что взаимосвязь была наиболее выраженной у людей, которые пили растворимый кофе «в умеренных количествах» (0,53 ± 1,15 чашки в день).

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Многие люди именно с него предпочитают начинать свой день, но немногие знают, как получить максимум преимуществ от напитка. Врачи-диетологи рекомендуют добавить в него одну специю, которая не только вкусна, но и полезна.

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