«Реанимации переполнены, оборудование выходит из строя из-за нагрузки»: шокирующие факты о COVID-19 в Беларуси 41 13.10.2021, 9:36

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фото: nn.by

Эпидемия набирает размах в Минске и регионах.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал новую «ковидную сводку» о масштабах эпидемии в Минске и белорусских регионах:

— В детской инфекционной больнице с этой недели открыты два отделения для госпитализации взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией. Медиков катастрофически не хватает. Для работы в эти отделения переброшены врачи и медсестры из 2 детской больницы города Минска.

В 4 ГКБ не работает аппарат КТ, как сообщают нам подписчики. Из за чрезмерной нагрузки в лечебных учреждениях Беларуси регулярно выходит из строя диагностическая аппаратура.

Горячая линия Минздрава не доступна для звонков. Об этом сообщили наши подписчики, пытаясь дозвониться в Минздрав и узнать, как госпитализировать тяжело болеющих коронавирусной инфекцией родственников тогда, когда в минских больницах не осталось мест для госпитализации.

В Логойской ЦРБ перепрофилируют еще одно отделение под прием ковидных пациентов. На сегодняшний день в Логойской ЦРБ находятся 72 пациента с ковидными пневмониями. Месяц назад, сообщают коллеги, ковидных пневмоний было 40-50 максимум.

Ожоговый центр города Гомеля передан для лечения коронавирусных пациентов.

С сегодняшнего дня перепрофилируют под прием ковидных пациентов Витебский клинический кардиологический центр.

БСМП Минска: все реанимации переполнены, открываются реанимационные койки в ожоговых операционных, где есть кислородные точки.

Ожоговых больных будут оперировать в обычных операционных, что крайне нежелательно, ввиду разницы микрофлоры и потенциально крайне негативного влияния таковой на процесс заживления ожоговых ран.

Медики с амбулаторных приемов, которые периодически вынуждены вызывать «на себя» скорую помощь, чтобы та доставила тяжелого пациента с приема в стационар пишут: «Куда госпитализировать — не знаем, мест нет. Скорая доезжает через 3-4 часа в лучшем случае. Все говорят: мест нет, но может быть где-то освободится. А мы же понимаем, что значит «освободится место» в 6 вечера…Становится страшно».

За прошедшие сутки в минской поликлинике номер 40 выполнено 450 тестов на ковид, из низ 350 — положительные.

Всего для лечения ковидных больных задействовано 25875 коек. Больше всего — в Гомельской области: 5320. В Витебской области — 1895, в Могилевской — 2889, в Гродненской — 2522, в Минской — 3106, в Брестской — 3800, в столице — 4639. При этом, места для коронавирусных больных являются дефицитом, данное количество коек не закрывает потребность в госпитализации — тяжелых и быстро тяжелеющих пациентов становится все больше.

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