Мнение: США и Кремль сошлись в одной точке — смещать Лукашенко с должности 16 13.10.2021, 8:47

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«Белорусский кейс» на встрече с Нуланд в Москве был интересным.

США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Обратим внимание на слово конструктивные - так еще и во множественном числе. Более того, никаких критических оценок не было дано вовсе - партнеры Нуланд таким образом были названы договороспособными, а позицию между Штатами и РФ по ключевым вопросам можно считать согласованной, пишет телеграм-канал CYNIC.

"Дипломатические колкости" оценили представители обеих стран, но эти "колкости", как следует понимать, не навредили основному ходу дискуссии.

По Беларуси все совсем интересно. Россия буквально подтвердила информацию о том, что потеряла контроль над игрой с мигрантами, которую начал Лукашенко. В качестве дополнительной "шпильки" Путин отказался ехать в Минск и проведет встречу онлайн.

Для тех, кто не очень знаком с дипломатией, - в последнее время "Мы встретимся онлайн" является мягкой формой отказа, когда публично нельзя показывать вражду. Причина кроется в том, что ключевым часто становится кулуарное общение во время обеда или ужина - особенно в странах СНГ все договоренности начинаются и заканчиваются только в неформальной обстановке, поэтому шансов "продать себя подороже" у Лукашенко не осталось.

Лукашенко о себе зачем-то напомнил Франции, фактически разорвав дипломатический контакт. Франция уже успела забыть про Лукашенко, а кейс мигрантов на ней не отражался, поэтому дальше озабоченности Франция бы не пошла, но "стратег" сделал свой выбор, напомнив Парижу о себе. Теперь реакция Франции будет более жесткой - считайте, что Лука сам пробудил одного из врагов из "спячки". Зачем? Не понял никто!

Позиции Штатов и России на какой-то точке совпали - и эта точка - смещение Лукашенко с должности.

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