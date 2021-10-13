Польские пограничники показали, как группа мигрантов идет на штурм границы со стороны Беларуси 11 13.10.2021, 9:10

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Видеофакт.

Пограничная служба Польши опубликовала кадры с границы с большой группой мигрантов, которые пытаются пересечь границу из Беларуси.

Отмечается, что видео было снято вблизи пограничного села Черемуха, недалеко от Белостока. На видео можно видеть, что несколько десятков мигрантов стоят вплотную к пограничникам, выкрикивая «Германия!» и «Свобода!».

Пресс-секретарь Анна Михальска впоследствии детализировала, что это одна из двух больших групп мигрантов, которые в последние дни пытались прорваться в Польшу. «В этом видео показана группа из 90 человек, которые пытались в пятницу, повалив технические барьеры, прорваться в Польшу» – сказала она, добавив, что через день пограничники задержали группу из 130 человек.

С августа 2021 года пограничники зафиксировали более 16 000 попыток незаконного пересечения границы, из них более 5000 – в октябре. В центрах для нелегальных мигрантов сейчас находится более 1500 человек.

08.10 forcing the border from 🇧🇾 to 🇵🇱. Section of the border protected by BG Post in Czeremsze. #fromtheborder pic.twitter.com/g96UTTyVgs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 12, 2021

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