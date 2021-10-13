Жители Боровлян вышли на акцию против «лукашенковской чумы»
- 13.10.2021, 9:20
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Белорусов призвали заботиться о своем здоровье, чтобы продолжить борьбу и победить.
Жители Боровлян вышли на акцию протеста и солидарности, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».
«С самого начала пандемии COVID-19 в Беларуси Лукашенко на всю страну отрицал опасность этого заболевания, называя все психозом, мировым заговором против него лично, предлагал лечить нас трактором, водкой, баней или льдом. И-за такой бездумной политики тысячам белорусов пришлось и сейчас приходится платить своими жизнями.
Лукашизм - это чума, пожирающая Беларусь, система в которой жизнь обычного человека ничего не стоит. Это геноцид белорусов.
И сейчас всем нам надо самим заботиться о своем здоровье, чтобы выжить. Выжить, чтобы продолжить борьбу с террористическим и антинародным режимом.
Поэтому носите маски. Жывуць беларусы - жыве Беларусь!», — заявили участники акции.