Найдена звезда, которая делает полный оборот за 25 секунд 1 13.10.2021, 9:25

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Солнцу для этого требуется месяц.

Астрономам удалось обнаружить звезду, которая поставила новый рекорд по скорости выполнения оборота вокруг собственной оси. Находится эта звезда на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли.

Об этом сообщает Science News (перевод — planetanovosti.com).

Солнцу требуется месяц, чтобы сделать полный оборот вокруг своей оси, а Земле – сутки. Но обнаруженный объект невероятно быстрый и белому карлику требуется всего 25 секунд для того, чтобы сделать полное вращение. Стоит отметить, что в данном случае предыдущий рекорд был побит на целых 5 секунд. Звезда получила название LAMOST J0240 + 1952. Находится она в созвездии Овна и считается самым быстро вращающимся объектом на сегодняшний день. Конечно, если не считать скорость вращения таких звезд, как нейтронные.

Такой скорости вращения белому карлику удалось достичь благодаря красной звезде, расположенной в непосредственной близости. Специалисты отмечают, что в данном случае наблюдается эффект падающей воды, которая заставляет быстрее вращаться водяное колесо. Из красного карлика на LAMOST J0240 + 1952 падает газ, что и становится причиной его достаточно быстрого вращения.

Такое невероятное открытие было сделано астрономом Ингрид Пелизоли, которая работает в Уорикском университете, расположенном в Ковентри. Вспышки от данного дуэта были достаточно тусклыми, но все же их удалось заметить еще в начале августа.

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