Как Москва с Ташкентом тягалась, от Москвы только шкура осталась 5 13.10.2021, 9:31

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Фото: http://press-unity.com

Узбекские власти знатно потоптались по мозолям доморощенного «собирателя земель русских».

8 октября было опубликовано интервью министра иностранных дел Узбекистана главреду газет «Правда Востока» и «Янги Ўзбекистон». В нем глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Узбекистан не собирается возвращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как стратегического партнерства со странами Центральной Азии и мировыми державами вполне достаточно для поддержания безопасности в регионе, пишет Newssky.

«В соответствии с национальным законодательством, в том числе согласно Концепции внешнеполитической деятельности и Оборонной доктрине Республики Узбекистан, наша страна не участвует в военных блоках», — сказал министр иностранных дел республики.

Он отметил «становление нового облика Узбекистана как страны, открытой для всестороннего сотрудничества».

По его словам, «на международной арене прочно утвердилось понятие «Новый Узбекистан». В качестве иллюстрации он привел вступление Узбекистана в члены Тюркского совета, продвижение переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), получение статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и переговоры о расширенном партнерстве с Евросоюзом.

«Из важнейших событий пяти лет необходимо выделить вступление Узбекистана в члены Тюркского совета, продвижение переговоров по вступлению в ВТО, получение статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС. Наряду с этим нашей страной завершается переговорный процесс по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и получен статус страны-бенефициара в системе GSP+», — рассказал в интервью глава МИД Узбекистана.

Он отметил, что Узбекистан выступает за многовекторность.

По его словам, «вкладывать в понятие многовекторность некое негативное содержание не совсем разумно», так как «само понятие многополярного мира, к которому все стремятся, предполагает многовекторность международного сотрудничества для всех».

Ключевым для Узбекистана «является принцип многосоставной системы стратегического партнерства со всеми крупными участниками мировой политики, позволяющий развивать сотрудничество одновременно с несколькими основными партнерами, не теряя независимости и продвигая национальные интересы».

В официальной Москве предпочли проигнорировать нарративы, озвученные министром иностранных дел Узбекистана, хотя узбекские власти знатно потоптались по мозолям доморощенного «собирателя земель русских» — Владимира Путина.

Пророссийская ОДКБ была создана в 1992 году, когда Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали договор о коллективной безопасности. В 1993-м к ним присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь, однако в 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан не продлили договор. В 2006 году Узбекистан восстановил членство, а в 2012-м приостановил.

Узбекистан игнорирует ОДКБ, но углубляет сотрудничество с другими странами, в частности, с Турцией — государством-членом Североатлантического Альянса, которая претендует на роль лидера в регионе, где по старой привычке хозяйничает Россия.

В частности, в 2018 году Узбекистан официально вступил в состав Тюркского совета, в котором, помимо него, состоят Турция, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Венгрия в качестве наблюдателя. На днях также стало известно о том, что в статусе наблюдателя в организацию тюркоязычных государств вступит Туркменистан.

Ходят слухи, что 12 ноября на 8-м саммите Тюркского совета будет объявлено о его переименовании в «Союз тюркских государств».

«И это не просто смена вывески, как можно подумать, — писали в августе российские СМИ. — А новый этап турецкой экспансии и попытка перехода в субрегиональные державы. Не зря на прошлом саммите в 2019 году президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что „его мечта — появление шести государств и одной нации“. Кроме Турции речь идет об Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии и, возможно, Туркменистана в качестве наблюдателя».

Они напомнили, что «эта концепция существовала в гораздо более усеченном виде — „два государства и одна нация“, и речь шла о Турции и Азербайджане». Однако победа Азербайджана, который действовал при поддержке Турции, в Нагорном Карабахе не только упрочила этот союз, но и «подняла престиж Турции и лично Эрдогана в тюркском мире до невиданных в современной истории этих государств высот». После этого «в Турции увидели реальную силу», «и Анкара старается не разочаровывать своих потенциальных союзников в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке», «а они — ее».

Пикантности заявлениям главы внешнеполитического ведомства Узбекистана добавляет тот факт, что официальная Москва всячески пытается угодить официальному Ташкенту.

К примеру, на днях стало известно о том, что Россия предоставит Узбекистану до 1 млн га земель под выращивание сельскохозяйственных культур для собственных потребностей. Узбекские фермеры смогут воспользоваться рублевыми кредитами и организовать производство в регионах РФ, чтобы поставлять продукцию первой необходимости в Узбекистан.

Инициатива вызвала шквал критики в России.

В частности, эксперты пишут, что по итогам августа объем производства сельхозпродукции в России упал на 10,1%, сборы по пшенице снизились на 13,1% по сравнению с прошлогодними, а в целом по зерну показатели упали на 12,6%, идет отставание по срокам сева озимых и сокращение посевных площадей примерно на 1 млн га, уменьшились физические объемы в производстве скота, птицы и яиц.

Но Россия вместо того, чтобы разобраться с пустующими землями и поддержать российских фермеров, отдает их в аренду узбекским, которые вывезут выращенную продукцию в Узбекистан.

Кроме того, Узбекистан забирает у россиян не только сельскохозяйственную землю, но и рабочие места в России.

В сентябре официальная российская делегация из представителей Минстроя, Минздрава, города Москвы, Роструда, Минтруда, МВД и МЧС посетила Ташкент, где было заключено соглашение о реализации пилотного проекта, в соответствии с которым в Россию из Узбекистана будет привлечено 10 тыс. трудовых мигрантов.

Приезд 10 тыс. мигрантов в Россию — цветочки. На днях стало известно, что российские власти сняли запрет на въезд для 150 тыс. узбекистанцев и 150 тыс. граждан Таджикистана.

И пока россияне верили в сказки, что мигранты — дешевая рабочая сила, зарплаты мигрантов оказались выше, чем у москвичей.

А вслед за гастарбайтерами-мужчинами потянулись и женщины.

Эксперты предупреждают, что подобная «демографическая активность мигрантов относительно местного населения может вызвать эффект этнического замещения в долгосрочной перспективе», а в ближнесрочной — «рост социальной нагрузки на систему здравоохранения, школьного и дошкольного образования».

Но Москва этому потакает. По мнению экспертов, «государству рост этого слоя населения полезен: эти люди трудолюбивы, мало пьют, а в социально-политическом плане пассивны и уязвимы».

Остается только аплодировать Ташкенту, который получает от Москвы максимум, ничего не обещая взамен. Как написал на днях зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев, «коза с волком тягалась, только шкура от козы осталась».

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