закрыть
13 октября 2021, среда, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске загорелся подшипниковый завод

8
  • 13.10.2021, 9:43
  • 6,772
В Минске загорелся подшипниковый завод

Причина ЧП устанавливается.

Вчера вечером на номер «112» от работника ОАО «Минский подшипниковый завод» поступило сообщение о загорании в термическом цеху на территории завода по ул.Жилуновича,2 в Минске, сообщает МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, по внешним признакам наблюдалось открытое горение кровли термического цеха предприятия.

При проведении разведки выяснилось, что в цеху произошло загорание деревянных элементов, утеплителя, а также покрытие кровли светового фонаря на площади 70 кв.м.

Еще до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули цех 20 рабочих предприятия. Никто не пострадал. В 23.05 пожар был ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянные элементы, утеплитель и кровельное покрытие светового фонаря на площади 70 кв.м.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип