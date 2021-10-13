В Минске загорелся подшипниковый завод 8 13.10.2021, 9:43

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Причина ЧП устанавливается.

Вчера вечером на номер «112» от работника ОАО «Минский подшипниковый завод» поступило сообщение о загорании в термическом цеху на территории завода по ул.Жилуновича,2 в Минске, сообщает МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, по внешним признакам наблюдалось открытое горение кровли термического цеха предприятия.

При проведении разведки выяснилось, что в цеху произошло загорание деревянных элементов, утеплителя, а также покрытие кровли светового фонаря на площади 70 кв.м.

Еще до прибытия работников МЧС самостоятельно покинули цех 20 рабочих предприятия. Никто не пострадал. В 23.05 пожар был ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянные элементы, утеплитель и кровельное покрытие светового фонаря на площади 70 кв.м.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

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