«Кто-то из путинских бодигардов может стать и его преемником» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

13.10.2021, 9:55

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Что-то не так с бывшими охранниками президента РФ.

То глава МЧС Зиничев сорвался со скалы и погиб. Теперь в отставку отправлен ярославский губернатор Дмитрий Миронов. Официальная версия - по собственному желанию, неофициальная - наказан за низкий результат ЕР в Ярославской области.

Всего Путин за последние годы отправил рулить регионами 4 своих бывших охранников. Покойный Зиничев продержался в Калининградской области 3 месяца, после чего попросился у Путина на более привычную работу. Единственная пресс-конференция Зиничева в роли губернатора длилась несколько минут: чекист оказался не готов к публичным выступлениям.

Командированный в 2018 году в Астрахань Сергей Морозов выдержал менее года: уволился по семейным обстоятельствам, не дождавшись выборов в 2019 году.

Миронов проработал губернатором аж 5 лет. Сумел сделать как минимум одно полезное дело – отбить старейший в России театр имени Волкова от поглощения питерской Александринкой. Но куда более шумной историей было появление в том же 2019 году оскорбительной надписи о Путине на здании регионального управления МВД.

Теперь Миронов взят помощником к Путину для курирования кадровых вопросов силового блока.

Пролог ли это к дальнейшему взлету или завершение карьеры экс-охранника, пока неясно. Еще пару лет назад в политтусовке активно обсуждали возможное назначение Миронова главой МВД РФ.

Впрочем, поначалу всерьез говорилось, что кто-то из путинских бодигардов может стать и его преемником на президентском посту.

Пока из четверки «претендентов» в губернаторском кресле держится только Дюмин в Тульской области. Он только что сам выиграл очередные выборы с результатом 83,5% и "Едру" обеспечил почти 53%.

Посмотрим, куда его вывезет кадровая путинская кривая.

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