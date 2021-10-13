Водителей в Витебске осталось «на три дня»? 1 13.10.2021, 9:59

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Город оказался на грани транспортного коллапса.

Уже более недели жители Витебска с трудом могут дождаться нужный транспорт, чтобы добраться на работу и домой, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В Витебске очень большая нехватка водителей автобусов, трамваев, троллейбусов. Причины ни для кого не секрет: низкие зарплаты и болезни ковидом.

«В будни даже с центральных улиц города очень сложно уехать ждать нужно долго. В выходные ещё хуже - маршруты очень сильно сократили. Зато маршруток много, но они дорогие, многие покупают проездные на городской транспорт а на маршрутку ведь не купишь тут никак не с экономишь, как дальше будет неизвестно», — рассказал подписчик телеграм-канала.

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