Саакашвили поместили в одиночную камеру 2 13.10.2021, 10:03

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

По информации грузинских властей, это было личным желанием политика.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили поместили в одиночную камеру. Это было его личным желанием, по информации от грузинских властей.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Специальную пенитенцитарную службу Гррузии.

Михаилу Саакашвили предложили остаться в одной камере с его соседом по комнате, но он категорически отказался, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

«Обвинение в том, что товарищи по команде Саакашвили не могут с ним встретиться, является ложью, и это подтверждается даже многочисленными визитами к обвиняемому/осужденному Михаилу Саакашвили в течение дня, которые также освещаются в СМИ», - говорится в заявлении.

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