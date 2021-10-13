«Экспериментировал как хотел»: Как архитектор построил себе необычный дом под Минском

«Экспериментировал как хотел»: Как архитектор построил себе необычный дом под Минском4
- 13.10.2021, 10:10
- 5,206
На стройку он потратил 10 лет.
«Конечная стоимость отличается от запланированной добавлением к сумме еще одного нуля», — говорит архитектор Андрей Зайцев, который 10 лет назад построил для себя идеальный дом недалеко от Минска.
Realt съездил к нему в гости и расспросил о выборе участка, строительстве, внутренней отделке и эксплуатации дома. А еще Андрей Зайцев дал совет тем, кто собирается строить свой дом. Обо всем этом и не только — смотрите в видео.