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«Экспериментировал как хотел»: Как архитектор построил себе необычный дом под Минском

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  • 13.10.2021, 10:10
  • 5,206
«Экспериментировал как хотел»: Как архитектор построил себе необычный дом под Минском

На стройку он потратил 10 лет.

«Конечная стоимость отличается от запланированной добавлением к сумме еще одного нуля», — говорит архитектор Андрей Зайцев, который 10 лет назад построил для себя идеальный дом недалеко от Минска.

Realt съездил к нему в гости и расспросил о выборе участка, строительстве, внутренней отделке и эксплуатации дома. А еще Андрей Зайцев дал совет тем, кто собирается строить свой дом. Обо всем этом и не только — смотрите в видео.

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