Назван эффективный напиток для укрепления иммунитета 5 13.10.2021, 10:17

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Что в него входит?

Когда за окном холодная осень, хочется согреться стаканчиком глинтвейна – это напиток, который обычно готовится на основе красного вина со специями и фруктами. Однако не все знают, что его безалкогольный вариант обладает укрепляющими организм противовоспалительными и иммуностимулирующими эффектами, пишет healthinfo.ua.

Диетологи уверяют, что вполне возможно готовить глинтвейн и без вина, добавляя все остальные составляющие и проваривая содержимое на огне. Тогда им смогут насладиться и взрослые, и дети. Для основы можно взять виноградный сок, вишневый сироп или морс.

В такой напиток добавляют корицу, гвоздику, кориандр, также можно нарезать дольку апельсина и немного лимонной цедры. Может быть, специфический вкус глинтвейна будет утрачен, но согревающий эффект останется.

Такой безалкогольный глинтвейн защитит холодными вечерами от простуды и прочих неприятных сезонных инфекций.

Глинтвейн становится полезным благодаря большому количеству кверцетина (природное биохимическое вещество, останавливающее развитие хронических заболеваний сосудов), который содержится в апельсине. Медики советуют добавлять в глинтвейн побольше гвоздики, корицы, кардамона, так как специи обладают тонизирующим, иммуностимулирующим и противовоспалительным действиями.

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