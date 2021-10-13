Чиновников администрации Трампа подозревают в присвоении дорогих подарков для иностранных делегаций 7 13.10.2021, 10:24

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Фото: Mandel Ngan / AFP / Getty Images

Стоимость пропавших подарков «значительна».

Генеральный инспектор Госдепартамента США расследует возможное присвоение чиновниками администрации бывшего президента Дональда Трампа дорогих подарков для иностранных высокопоставленных лиц, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, управление генерального инспектора подозревает, что чиновники могли забрать подарки из хранилища Госдепартамента в январе.

Чиновник заявил, что департамент разыскивает «местонахождение подарков, которые пропали без вести, и обстоятельства, которые привели к их исчезновению».

По его словам, стоимость пропавших подарков «значительна».

Телеканал напоминает, что ранее о расследовании с исчезновением подарков сообщила газета The New York Times.

Тогда издание писало, что пропали подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в 2020 году, но был отменен из-за пандемии.

Презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями Дональда и Мелании Трамп.

Также выясняется судьба бутылки виски стоимостью $5,8 тысяч, которую японцы подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, но затем она исчезла. Сам экс-госсекретарь заявлял, что так и не получил презент.

NBC News объяснил, что протокольное управление Госдепартамента обязано регистрировать подарки, вручаемые официальным лицам США, и отслеживать их распределение. Получатели могут передать подарки определенной ценности в Национальный архив или другое государственное учреждение, а также приобрести их для личного пользования, возместив министерству финансов их стоимость.

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