«Самораздолбание» режима Лукашенко будет продолжаться 4 13.10.2021, 10:39

6,092

Фото: Getty Images

У диктатора проявился исключительный «талант» на самострел.

Год назад в СИЗО КГБ состоялась знаменитая встреча Лукашенко с оппозиционерами с участием Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и другими.

Тогда не было еще ни «дела Бондаренко», ни массандровских «прослушек», ни «покушения», ни заявлений на ВНС, и еще многого-многого другого, включая «Зельцергейт», пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Да, год назад режим и его главарь был уже бесповоротно дискредитирован, но была, по крайней мере (внутри и вне РБ) иллюзия его рациональности. Сегодня Лукашенко больше не субъект переговоров, а только объект.

Сейчас иллюзий нет ни у кого, включая восточных покровителей Лукашенко. То есть за год он и его режим смогли проделать огромный путь к их полному и категоричному неприятию и саморазрушению. А саморазрушение тем и хорошо, что оно ниоткуда извне неостановимо.

Бесповоротно ли это саморазрушение теперь? Политическая теория говорит о том, что трансформации возможны почти с любых точек якобы «невозврата». Но политическая практика режима и состояние мозгов Лукашенко (в пятницу он вновь пугал кооператоров, что РБ хотят захватить поляки), говорят что «самораздолбание» будет продолжаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».