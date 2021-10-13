Как распознать «Дельта»-штамм: симптомы с первого дня до третьей недели 1 13.10.2021, 10:46

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Обычно симптомы появляются через 2-5 дней после заражения.

В Беларуси растет смертность от COVID-19. Как правильно определить симптомы заражения опасным штаммом коронавируса «Дельта» сообщает израильское издание "Вести".

Первые дни

Обычно симптомы появляются через 2-5 дней после заражения, но иногда - через неделю. У больных развивается лихорадка без кашля и одышки. Температура не слишком высока - 37,8-38,5 °С. У некоторых больных пропадают обоняние и вкус.

3-7-е сутки

У некоторых болезнь продолжает протекать бессимптомно либо с легкой симптоматикой, особенно у привитых. У детей симптомы часто отсутствуют на всех стадиях болезни, что повышает риск заражения от них. Но у других больных симптоматика нарастает, развивается вирусная пневмония, характерная для COVID-19. Усиливаются одышка и кашель, может расти температура.

5-6-й дни носят критический характер, когда у некоторых заболевание переходит в тяжелую форму. Пневмония становится более выраженной, люди страдают от сильной одышки и кашля. Больные ощущают выраженную слабость и становится тяжелее говорить (речевое диспноэ).

Через неделю после заражения большинство больных в тяжелом и среднем состоянии попадают в больницу. Одышка усиливается, и они начинают нуждаться в кислороде.

2-я неделя

У тяжелобольных развивается выраженная дыхательная недостаточность, иногда требующая интубации и подключения к ИВЛ. Состояние бессимптомных больных не изменяется, легкобольные чувствуют облегчение, вплоть до исчезновения симптомов.

У некоторых тяжелобольных развивается сепсис. Таких больных госпитализируют в реанимацию и подключают к аппаратам ЕСМО, заменяющим работу сердца и легких. У части больных в легком и среднем состоянии появляются боли в животе и понос.

10 дней

У большинства легкобольных полностью исчезают симптомы. Если такое состояние длится более трех дней, их обычно освобождают от изоляции.

3-я неделя

У больных, страдавших от кашля, наступает серьезное облегчение, частота кашля снижается вплоть до исчезновения. Тяжелобольные делятся на две основные группы: выздоровевшие и выписавшиеся, с назначением наблюдения и реабилитации в амбулаторных условиях, и те, чье состояние ухудшается.

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