Сегодня Витольду Ашурку мог бы исполниться 51 год 13.10.2021, 11:04

Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

Витольд - настоящий белoрус, которую всю жизнь боролся за свободу.

Сегодня Витольду Ашурку мог бы исполниться 51 год. Но лукашистские каратели замучили и убили его в застенках, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Витольд — настоящий белoрус, которую всю свою жизнь боролся за нашу и вашу свободу. Родным так и не назвали причину смерти, уголовное дело, естественно, не завели, а в застенках продолжают мучить других белoрусов.

Теперь задача каждого белoруса — довести наше общее дело до конца, чтобы все виновные понесли наказания, а в Беларуси появились улицы в честь Витольда и всех героев, которые стали жертвой этого режима.

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