Революция богатых пригородов Иван Преображенский, The Insider

13.10.2021, 11:11

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Иван Преображенский

Как чешские бюргеры взяли реванш у популистов.

Выборы в нижнюю палату чешского парламента завершились неожиданной победой оппозиции. Большинство политиков и экспертов к этому не были готовы. Впервые за почти сто лет в парламенте нет коммунистов. Не прошла туда и социал-демократическая партия. Это лишило действующего премьера Андрея Бабиша шансов найти партнеров для коалиции большинства, даже если президент Земан, наплевав на итоги выборов, снова предложит именно ему возглавить правительство. Этот символический реванш жителей больших городов над популистами - важное событие для всей Центральной Европы. Ну а России смена власти в Чехии сулит еще большее ухудшение двусторонних отношений.

Революция богатых пригородов

Выборы в Чехии были настоящей русской рулеткой. Победителя практически невозможно было предсказать. Вначале в соцопросах лидировала правящая партия ANО. Ей помогала постепенная отмена ковидных ограничений, начавшаяся на фоне довольно активной вакцинации чехов от COVID-19.

Это было предсказуемо. Но затем в лидеры внезапно вырвалась Пиратская партия, взявшая себе в предвыборный блок в младшие (как тогда казалось) партнеры STAN — объединение мэров (старост) средних и малых чешских городов. Веселые чуваки с дредами, аккордеоном и легалайзом оказались, в глазах старшего поколения избирателей, уравновешены респектабельными муниципальными политиками в костюмах и при галстуках. И вместе они начали стремительно набирать популярность.

Однако жесткая атака на них со стороны премьера Бабиша, объявившего их проводниками нелегальной миграции и едва ли не коммунистами, а главное слабая агиткампания в самый ответственный период перед выборами, похоронила надежду «пиратов» на победу. Они, в итоге, из-за особенностей чешского законодательства, получили всего 4 мандата, тогда как объединение старост целых 33. Дело в том, что чешские избиратели могут не только проголосовать за партию, но и выбрать самых приятных их сердцу политиков в своем регионе. И тут муниципалы легко обскакали «пиратов».

Председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош

Однако чешский средний класс настойчиво искал себе альтернативу премьеру, у которого Еврокомиссия «диагностировала» конфликт интересов и присвоение европейских дотаций, которые должны были достаться чешскому малому и среднему бизнесу. Ширилась общественная беспартийная кампания против Андрея Бабиша и в поддержку любой адекватной альтернативы. И эту роль смог получить правоцентристский блок SPOLU, сформированный гражданскими демократами (ODS), право-либералами (TOP 09) и христианскими демократами (KDU-ČSL). Они победили на выборах, обогнав ANO меньше, чем на 1%.

Кстати, они, как и «пираты» стали жертвой чешского избирательного законодательства. Хоть и победили, но в парламенте получат на один мандат меньше, чем партия Андрея Бабиша, потому что считают голоса по регионам в Чехии отдельно, а не в целом по стране, и ANO сумела лучше выступить в нескольких малонаселенных.

Между тем победу SPOLU принесли как раз самые населенные регионы страны, включая, разумеется, и столицу Прагу. Но больше всего голосов правоцентристы получили в богатых пригородах. Случившееся можно назвать поэтому новой буржуазной революцией, в которой чешские бюргеры смогли победить популистов. Если раньше говорили, что «пиво с гуляшом» победили «вино и салат» или что трактир торжествовал над пражским кафе, то теперь, очевидно, в Чехии случилась кофейная контрреволюция.

Правительство на паузе

Кто будет новым премьером Чехии — до сих пор неизвестно. По конституции страны, его должен назвать президент Милош Земан. Но он был в больнице перед выборами и угодил туда сразу после них снова. Медиа публично обсуждают его медицинскую карту, но нет гарантий, что это не хитрый маневр бывалого политика. Земан умеет держать паузу, дожидаясь, пока все придут к нему на поклон сами.

В теории, в рамках ранее сложившейся в Чехии традиции, глава государства должен предложить сформировать правительство лидеру победившей политической силы. То есть, первому номеру блока SPOLU, лидеру партии ODS Петру Фиале. Однако этот блок по числу мандатов на один уступил ANO. Да и Земан ранее обещал, что номинирует на премьера лидера партии, получившей крупнейшую фракцию — и это партия Андрея Бабиша.

Пытаясь предотвратить такой вариант, два оппозиционных блока уже приступили к коалиционным переговорам, будто президент уже передал им это право, а не загремел вместо этого в больницу. Андрей Бабиш, в свою очередь, поздравил Фиалу с победой, заговорил и о том, что готов перейти в оппозицию вместе со своей партией, а также взять депутатский мандат - вопреки тому, что обещал ранее.

Однако это вовсе не значит, что премьер-миллиардер сдался. Его однопартийцы говорят, например, о том, что готовы отдать ODS, а значит Фиале, пост премьера. При условии, конечно, что гражданские демократы предадут своих товарищей по предвыборной коалиции ради правительственной коалиции с ANO.

Так что торг не просто продолжается — он только начинается. И уверенно можно утверждать сейчас только одно — Андрей Бабиш премьером уже не будет, даже если его партия в правительство все же войдет. Впрочем, ему не привыкать. Он же был уже вице-премьером и министром финансов в правительстве, где главной партией были социал-демократы.

Андрей Бабиш

Вдобавок заметное ухудшение здоровья президента Милоша Земана спровоцировала дискуссию о том, кто станет его преемником на пост главы государства. И, как пишут чешские медиа, проиграв выборы Андрей Бабиш якобы начал рассматривать для себя такую перспективу. Особенно если пост президента освободится не в 2023 году, а заметно раньше.

«Русофобы» приходят и уходят

Кремль всего полгода назад внес Чехию в реестр недружественных России стран, вместе с США. Это было ответом на объявление российских агентов ответственными за взрывы на складах военного имущества в местечке Врбетицы, где погибло два чешских гражданина. Ну и, конечно, ответом за высылку большей части сотрудников российского посольства, в результате чего МИД Чехии добился того, чего страна не могла добиться с момента разделения Чехословакии в 1993 году — паритета персонала посольств в Москве и Праге по численности. Для России это было крупное дипломатическое поражение, потому что в ответ не удалось даже ввести санкции. Чехия как поставщик в Россию технологий и современной техники, а также опорная страна для «Росатома» в Евросоюзе, надежно от санкций защищена, ведь для Кремля это был бы выстрел самому себе в ногу.

С учетом этих обстоятельств, неудивительно, что некоторые российские издания начали праздновать «поражение русофобов». Другие, однако, говорят об их приходе к власти. С учетом того, что и те, и другие — издания пропагандистские, просто пишущие кто во что горазд, пока не пришла команда из Кремля как надо правильно понимать произошедшее, попробуем без всяких команд от видного кремлевского богемиста, первого замглавы кремлевской администрации Алексея Громова, разобраться, как же в реальности будут развиваться в будущем чешско-российские отношения.

Начать надо с того, что предыдущее чешское правительство было достаточно дружественным к Кремлю. Даже после «дела Врбетиц» чешский МИД продолжал говорить о необходимости налаживать отношения с Москвой. В свою очередь, премьер Андрей Бабиш пытался объяснить, что это не теракт, хоть чехи и погибли, потому что взрыв, по данным чешской полиции, произошел на территории страны по чистой случайности — в реальности же подорвать хотели покупателей военного имущества из Болгарии. Ну и наконец, «Росатом» отстранили от еще необъявленного конкурса на достройку АЭС «Дукованы» только после оглашения «дела Врбетиц». До это все шло отлично у Кремля, где работает глава наблюдательного совета «Росатома», бывший глава этой корпорации, а сегодня первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. Как раз накануне скандала вокруг взрывов на военных складах из чешского Минпрома уволили главного эксперта по атомной промышленности — как писали медиа, за несогласие с участием России в достройке АЭС «Дукованы».

Кто же приходит на смену таким страшным «русофобам»? Одним из кандидатов на пост министра иностранных дел в коалиции блоков SPOLU и «пиратов» со старостами уже стал, например, глава муниципального района Прага 6 Ондржей Коларж. Тот самый, по инициативе которого был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, с чего началось нынешнее долгосрочное ухудшение чешско-российских отношений. Другой кандидат - от STAN, и Кремлю он тоже вряд ли понравится. Это однофамилец известного чешского композитора Мартин Дворжак, он был сотрудником миссии ООН в Косово и как дипломат работал в Вашингтоне.

В отличие от Андрея Бабиша, новый потенциальный премьер Петр Фиала не бизнесмен, а политолог. С вытекающим из этого мягко говоря скептическим отношением к авторитарным режимам вроде российского. В общем, у российского МИД, конечно, все, кто как Милош Земан не предлагает признать присоединение Россией Крыма — русофобы. Но все же новое правительство тут явно окажется куда менее дружелюбным, чем уходящий кабинет Андрея Бабиша. Разумеется, если Бабиш все же уйдет, а не зависнет с помощью Земана в качестве врио премьера на несколько месяцев, а то и до следующих президентских выборов в Чехии.

Иван Преображенский, The Insider

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