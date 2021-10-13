Ученые впервые обнаружили военный лагерь крестоносцев 13.10.2021, 11:19

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Уникальное открытие археологи совершили недалеко от Назарета.

Рыцари-крестоносцы жили в основном в палатках, и ученым не удавалось найти ни одного их лагеря, пока не начались раскопки недалеко от Назарета.

Этот лагерь был обнаружен благодаря проекту под руководством доисторического отдела Управления древностей Израиля под руководством Нимрода Гетцова и Янира Милевски, который длился шесть лет, пишет haaretz.com.

Фото: IAA

То, что они обнаружили у реки Циппори недалеко от Назарета, сильно отличалось от лагерей в римском стиле, которые упомянуты в средневековом La Regle du Temple (Правило тамплиеров), описывающим, как должны выглядеть лагеря крестоносцев и как они должны быть организованы.

«На самом деле это первое вещественное свидетельство средневекового лагеря в Израиле или где-либо еще», — говорят исследователи. Это контрастирует с римлянами, которые были на этих территориях раньше — примерно две тысячи лет назад или более.

Археологи раскопали наложенные друг на друга поселения с самого раннего появления оседлости, до гончарного неолита. Одно из самых больших известных поселений связанно с культурой Вади Рабах 7500 лет назад. Римляне добывали на этом месте камень. А когда наступило средневековье, различные войска нашли здесь удобное место для стоянки.

Одна загвоздка при исследовании франкского лагеря заключается в том, что в нем, похоже, не было каменных или деревянных конструкций, в отличие от более ранних лагерей римских легионов, у которых были как внутренние стены, так и внешние стены, обозначающие границу лагеря.

Согласно историческим источникам, солдаты крестоносцев размещались в палатках; даже лагерная церковь была в шатре. Ученые объясняют, что мужчины всегда были готовы к маршу.

Археологи обнаружили множество металлических артефактов, относящихся к Иерусалимскому королевству, существовавшему с 1099 по 1291 год. На месте раскопок были обнаружены монеты, гвозди, наконечники стрел, иглы, обувь, подковы, уздечки.

Среди металлических артефактов, найденных на этом месте, было почти 200, датируемых Иерусалимским королевством, включая монеты. Самой ранней из монет, найденных на этом месте, была бронзовая монета, отчеканенная в Тире в конце правления Траяна. Некоторые монеты, кажется, датируются победой молодого короля Болдуина над его матерью королевой-регентшей Мелисандой Иерусалимской, т. е. они были отчеканены после 1152 года.

Неясно, когда христианские силы начали использовать лагерь Циппори, но с 1130-х годов это было предпочтительным местом сбора вооруженных сил. В целом, похоже, что и мусульманские, и франкские силы использовали это место более 125 лет.

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