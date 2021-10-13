Россия в тупике: в чем Сурков убеждает Путина 13.10.2021, 11:33

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Фото: Коммерсант

Ставка Кремля на Шойгу и Лаврова не сработала?

Один из архитекторов «русского мира» намекает Кремлю на возможность перейти к цифровой диктатуре. Сложно сказать, какой будет судьба этой идеи, но один момент стал очевидным — политика «грубой силы», в которую перешел Путин, опершись на Шойгу и Лаврова, демонстрирует свою нежизнеспособность, и Владислав Сурков это понимает.

Свежая статья авторства Влада Суркова в российских СМИ особого внимания в Украине не привлекла. Хотя в свое время этот персонаж был куратором российской политики на оккупированных частях Донбасса и соархитектором «русского мира», после того, как Сурков покинул должность в администрации президента России, в Украине его начали воспринимать как «сбитого летчика», отстраненного от принятия существенных геополитических решений. И, отчасти, это было логично — поскольку на России все, кто выехал за пределы Москвы — и не переехал при том в Петербург — будто исчезают, пишет автор Роман Федюк в материале на сайте «Міжнародний кур’єр».

Впрочем, и недооценивать Суркова было бы неуместным — поскольку он, очевидно, является одним из лучших экспертов по особенностям функционирования путинского режима.

Поэтому его статью о цифровой трансформации государственного суверенитета и создании механизмов прямой демократии с помощью современных средств коммуникации, можно воспринимать по-разному.

И как полуфантастическое, фактически чисто литературное произведение. И как попытку политической футурологии, которую должны заметить как любители этого жанра, так и один читатель, на внимание которого особенно рассчитывает Сурков. Тот читатель, который является сейчас хозяином российского Кремля.

Центральная мысль статьи заключается в том, что функции представительной демократии испытывают постепенный упадок — из-за возможности осуществлять прямую демократию с помощью электронных средств коммуникации. Ну, или прямое управление массами — по тому же рецепту.

Несмотря на массу причудливой, и отчасти — вымышленной терминологии, а также массу бездоказательных предположений, высказанных максимально императивным тоном, текст Суркова по-своему интересен. И его предположение о возможности появления «виртуальных государств» заслуживает внимания. Это если смотреть на все это как на упражнение по футурологии.

Но возможен и более практический взгляд. Автор понимает, что Кремль находится в достаточно глубоком кризисе. Поскольку ставка на грубую силу — разнотипных «правоохранителей», лояльных к режиму Путина — похоже, не оправдывает себя.

То есть все эти бесконечные ряды Росгвардии вполне успешно сбили протестную волну начале 2010-х, сильно укрепив при этом позиции сторонников силового решения всех конфликтов в Кремле.

Но в долгосрочном плане это не срабатывает. Поскольку можно завести 3 миллиона силовиков для разгона митингов, ввести максимальное регулирование экономики, и устанавливать государственное регулирование цен на жизненно важные товары. Но в результате получится СССР — с аналогичным бесславным финалом из-за экономической бесперспективности подобного режима.

При этом на путинский режим давит усиление социальной апатии населения, которое не имеет никакого нового «крымнаша» для развлечения, а политическая и экономическая активность страны и граждан сильно сужены. В итоге — нарастание алкоголизма, преступности и эмиграции — как во времена «позднего застоя», только с пока что открытыми границами.

Поэтому Влад Сурков, кажется, чувствует две вещи. Во-первых, что Кремль движется в экономический тупик. Что на самом деле очевидно для многих. И что в Кремле, вероятно, что-то подобное уже понимают — и не исключают возможности перехода от силового давления на соседей и собственное население до какой-то разновидности политики «мягкой силы». Никакие решения, конечно, еще не приняты — но бывший «серый кардинал» уже предлагает бывшему хозяину свою услуги в деле создания «управляемой демократии цифрового образца». Вот только после 21 года у власти хозяин вряд ли захочет что-то радикально менять в сложившейся российской политике.

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