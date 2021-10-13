«Мы умоляем белорусов: разрешите нам вернуться в Ирак» 7 13.10.2021, 11:40

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Архивное фото Белсат

Лукашенковские пограничники избили большую группу мигрантов-езидов и заставляют их кочевать на границе с Польшей.

Большая группа мигрантов из Ирака застряла на белорусско-польской границе. После попытки прорыва в Польшу их вернули назад в Беларусь, но, по их словам, белорусские пограничники не позволяют им вернуться на родину.

— С нами 10 детей и 20 пожилых женщин. Мы не можем вернуться в Беларусь, потому что пограничники нас не пускают. Когда мы попытались, белорусские пограничники избили нас. Мы тоже не можем поехать в Польшу, потому что местная пограничная служба нам запрещает. Мы умоляем белорусов: «Разрешите нам вернуться, мы хотим вернуться в Ирак», но они продолжают твердить: «В Беларусь нельзя», — сообщил изданию Wirtualna Polska Фарук Халаф Хасан, который сам находится недалеко от польской границы.

По его словам, мигранты живут «в холодном лесу, некоторые из нас больны, особенно пожилые женщины и дети. У нас почти нет еды».

— Жители из польских деревень приходят к нам и приносят поесть, — рассказал Фарук Халаф Хасан.

По его подсчетам, группа людей на границе насчитывает 150 человек. Некоторые люди застряли в этом месте на 32 дня.

Как сообщается, группа из 150 человек, блуждающих по лесу, — это езиды, которым пришлось бежать из Ирака из-за преследований Исламского государства.

Среди этой группы есть и трое детей, которых после задержания польскими пограничниками в Михалове у белорусской границы доставили обратно в Беларусь. Но свидетельства мигрантов говорят, что они снова на границе.

Было объяснено, что мигранты не заинтересованы в подаче ходатайств о предоставлении убежища в Польше, потому что они планировали поехать в Германию.

Вместе с тем, по словам курдского активиста Мурада Исмаэля, эти люди не против вернуться в Ирак.

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