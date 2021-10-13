Адвоката Бабарико, Тихановского и Дедка отстранили от работы 13.10.2021, 11:50

Наталья Мацкевич

Против Натальи Мацкевич в Министерстве юстиции начали дисциплинарное расследование.

Адвоката Наталью Мацкевич отстранили от работы, против нее в Министерстве юстиции Беларуси начали дисциплинарное расследование.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил бывший судья Александр Дедок, сына которого, политзаключенного Николая Дедка, в последнее время защищала Наталья Мацкевич.

Сама Наталья Мацкевич от комментария отказалась. «Пока ничего говорить не буду», - сказала Наталья Мацкевич.

По словам Александра Дедка, он имеет достоверную информацию, что Наталью Мацкевич от работы уже отстранили:

«Стоит вопрос о лишении ее лицензии. У моего сына в итоге вообще правовая катастрофа - он во время судебного следствия второй раз остается без защиты. Сначала лишили лицензии Евгения Маслова, теперь под такой же угрозой Наталья Мацкевич. Неделю назад она еще смогла навестить сына в СИЗО на Володарского; планировали, что посетит вчера, а тут такая проблема. Считаю, что это целенаправленное лишение права на защиту людей, неугодных режиму», - сказал Александр Дедок.

Наталья Мацкевич работает в Минской городской коллегии адвокатов, защищала многих политзаключенных, в том числе Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

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