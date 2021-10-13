Медики назвали овощ - кладезь питательных веществ 1 13.10.2021, 12:04

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Он знаком каждому белорусу.

В составе свеклы содержится практически весь набор полезных, витаминизированных и минеральных веществ. Витамины — Р, вся подгруппа В, РР. Витаминизированный состав позволяет внутренним органам настроиться на положительную работу. Витаминизированные компоненты заботятся об укреплении иммунитета, пишет lenta.ua.

Минеральные вещества — йод, марганец, железо, фосфор, цезий, сера, калий. Богатый набор минеральных компонентов помогает организму справляться с различными недугами. Он является отличной профилактикой против возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней костной системы. Фолиевая кислота — незаменимый источник полезных молекул, которые необходимы для правильного кроветворения.

Свекла – кладезь питательных веществ. Специалисты рекомендуют включить в рацион как можно больше этого овоща, учитывая, что он является одним из самых доступных и полезных.

Согласно данным, опубликованным в журнале Critical Reviews of Food Science and Nutrition за 2019 год, свекла оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эффект на организм, который обеспечивают беталаины. Хотя овощ состоит в основном из воды, он содержит большое количество клетчатки и различные питательные вещества, в том числе кальций, магний, калий и витамин А. При этом по количеству пигмента беталаина свекла занимает лидирующую позицию среди овощей и фруктов.

Encyclopedia of Food and Health утверждает, что беталаин можно получить только из свеклы, кактусовой груши, питахайи и швейцарского мангольда. Он также содержится в некоторых других растениях и листьях, но они не съедобны для человека.

Согласно статье в журнале Nutrients, беталаин снижает воспаления, имеет антиоксидантный эффект и в некоторых случаях помогает снизить риск раковых заболеваний. Исследователи продолжают изучать, как пигмент может помочь в борьбе с заболеваниями печени и артритом.

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