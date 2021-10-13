В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу КГБ Беларуси 13.10.2021, 12:05

фото: abw

Мужчина является офицером пограничной службе в отставке.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало мужчину, который подозревается в шпионской деятельности в пользу КГБ Беларуси, сообщает TVP.

«Он должен был сотрудничать с белорусской разведкой», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

«Задержанный ABW мужчина является польским гражданином. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 130 УК) в пользу белорусской разведки КДБ. Задержанный мужчина с 1981 года проходил службу в ЗОМО (милицейский спецназ времен ПНР — ред.), а затем в гражданской милиции и полиции до 1999 года. Службу закончил 20 лет назад, офицером пограничной службы в звании поручика в 2001 году», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Станислав Жарин добавил, что подозреваемый арестован на три месяца.

В свою очередь, пресс-секретарь отметил, что возможны дальнейшие задержания по этому делу, поэтому он не может предоставить дополнительную информацию.

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