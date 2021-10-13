В России показали видео аварии с Ксенией Собчак 6 13.10.2021, 12:16

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Из-за чего произошло ДТП?

Российский пропагандистский телеканал RT показал видео аварии с участием Ксении Собчак — оно снято камерами наблюдения, установленными на трассе. На нем видно, как автомобиль едет по встречной полосе, пытаясь обогнать автобус, и врезается во встречную машину, сообщает «Дождь».

На видео также видно, что автомобиль с Ксенией Собчак обгоняет автобус через сплошную линию разметки.

Также в ролике показано видео из автобуса — на нем видно момент удара, из-за него в салоне отрывается поручень. На видео с регистратора автобуса видно, что дорога поворачивает — водитель автомобиля с Собчак пошел на обгон перед этим и, вероятно, не видел, как приближается встречная машина.

Авария произошла 9 октября в Краснодарском крае. Собчак была пассажиром «Мерседеса» и ехала в аэропорт Сочи, машина столкнулась с «Фольксвагеном».

В результате Собчак получила сотрясение мозга и ушибы. Пассажирка «Фольксвагена» погибла, еще два человека пострадали.

Водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, находится под домашним арестом по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Собчак вызвали на очную ставку с ним.

12 октября Собчак допрашивали в Москве. По ее словам, допрос длился почти три часа, и ей задавали вопросы, не связанные со свидетельскими показаниями.

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