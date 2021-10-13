Ученые выяснили, откуда в Америку пришли предки индейцев 2 13.10.2021, 12:51

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Специалисты из Невадского университета выдвинули новую гипотезу.

Ученые из Невадского университета в Рино, США, считают, что вопреки распространенной теории, предки коренных американцев не происходили из Японии. Вероятно, они относятся к популяциям из Сибири, сообщает popmech.ru.

Сходство каменных артефактов привело многих археологов к убеждению, что первые народы Америки мигрировали из Японии около 15 000 лет назад. Орудия культуры джомон, используемые японскими охотниками-собирателями и рыболовами, соответствовало артефактам, которые были найдены на древних археологических раскопках коренных американцев.

Однако теперь эксперты пришли к выводу, что генетические и скелетные свидетельства «просто не совпадают», а сходство в инструментах, скорее всего, было случайным.

«Мы обнаружили, что биология человека просто не совпадает с археологической теорией», — сказал автор статьи и антрополог Ричард Скотт. «Мы не оспариваем идею о том, что древние коренные американцы прибыли через северо-западное побережье Тихого океана, но мы сомневаемся в теории о том, что они произошли от народа джомон в Японии. Наиболее вероятными местом происхождения коренного американского населения, по-видимому, является Сибирь».

В своем исследовании профессор Скотт и его коллеги провели статистический анализ датировки тысяч древних зубов со всей Америки, Азии и региона Тихого океана. Команда обнаружила мало общего между японским народом джомон и коренными американцами: лишь 7% образцов зубов культуры джомон могут быть связаны с первыми народами Америки. Этот вывод был подтвержден генетическим анализом, который также показал почти полное отсутствие связи между джомон и коренными американцами.

Однако авторы исследования предупреждают, что их работа была ограничена тем, что единственные доступные зубы и древние образцы ДНК культуры джомон имеют возраст менее 10 000 лет. А значит, они не предшествовали появлению первых народов Америки.

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