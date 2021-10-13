«Предлагают снять квартиру якобы через Booking и уводят с карты все деньги» 1 13.10.2021, 12:56

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Мошенники освоили новые методы в «арендном разводе» белорусов.

Дельцы, рассчитывающие нажиться на доверчивых и невнимательных белорусах, не переводятся. (Да и с чего бы, если найти и наказать их крайне сложно). О том, как «арендодатели» заманивают в свои сети готовых на все квартирантов, мы уже рассказывали. И вот очередной поворот в истории о том, что «желающих снять очень много, поэтому внесите предоплату». На этот раз аферисты решили для «весомости» использовать имя раскрученного и уважаемого сервиса по бронированию жилья, пишет onliner.by.

Новым подходом к облапошиванию наших земляков поделился один из пользователей форума.

«Размещают [аферисты] объявление о долгосрочной аренде квартиры (мол, предложение от собственника). Также указывают, что жилье сдается в связи с переездом в другую страну, поэтому пишите только в Viber или WhatsApp. После чего „собственник“ договаривается с вами о встрече и обязательно информирует, что ажиотаж небывалый, но из всех желающих он по какой-то причине выбрал именно вас.

Затем он берет некоторое время на раздумье — чтобы решить, как лучше поступить. А спустя несколько минут предлагает забронировать квартиру через booking.com, точнее внести полную сумму оплаты за месяц, чтобы он, как арендодатель, был уверен, что вы точно настроены снять жилье. Параллельно вас убеждают, что вы сможете отменить бронь бесплатно, если что-то не устроит, и деньги вернутся обратно на карту.

Что самое интересное, зайдя на официальный сайт Booking, этой квартиры вы не найдете, на карте она тоже не отмечается. Затем аферист скидывает вам фишинговую ссылку, то есть адрес будет немного изменен (к примеру, booking-m.com). Вы якобы бронируете жилье и все — деньги улетают с карты, вы лишаетесь всех сбережений.

Так что будьте внимательны, не ведитесь на эту схему. Есть пара фото общения с мошенником, несколько дней назад пересекся еще с одним, но удалил диалог», — объясняет, как все устроено, минчанин.

Схема не нова, и она с каждым разом совершенствуется. Значит, те, кто хочет снять жилье по цене ниже рынка (а заманивают людей, как правило, именно этим), не переводятся. Вот как ситуацию комментируют в милиции.

— Всегда заключайте договор найма и подписывайте акт приема-передачи квартиры, — рекомендует официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Не оплачивайте никаких услуг заранее, даже если вы арендуете через агента, оплата должна быть по факту заселения.

Платите деньги, только когда увидите квартиру и собственника вживую, проверите документы, подпишете договор найма и акт приема-передачи.

Всегда изучайте документы на квартиру и паспорт собственника, причем лучше встретиться с ним лично. Проверяйте документы медленно и вдумчиво. Ни в коем случае не соглашайтесь, если владелец жилья показывает вам копии документов, просите только оригиналы, которые для уверенности можно сфотографировать на телефон (если позволят владельцы).

В договоре следует обязательно прописать передачу депозита и условия его невозврата, а также указать список техники и мебели, чтобы к вам не могли предъявить претензий после окончания срока договора аренды и вернули депозит.

Внимательно читайте договор. Помните, что шикарные фото квартиры и низкая цена — это не подарок судьбы, а повод несколько раз проверить квартиру, собственника и договор.

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