В Россию везут больше тысячи тонн урановых отходов из Франции 6 13.10.2021, 12:56

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Первая партия уже отправлена.

Россия после 10-летнего перерыва возвращается к практике ввоза крупных партий радиоактивных отходов из Европы.

Как сообщает GreenPeace France, французская государственная компания Orano заключила контракт с «Росатомом» на отправку в Россию более тысячи тонн отработанного урана с национальных АЭС и уже вывезла первую партию в начале 2021 года.

Компания по запросу GreenPeace подтвердила сделку, заключенную в конце прошлого года, и сообщила, что новая поставка готовится в настоящий момент.

Из морского порта Гавр на востоке Франции груз должен морем отправиться в Санкт-Петербург, а оттуда - в Северск (бывший Томск-7), один из 45 «закрытых» городов России, где находится единственный в мире завод по переработке урановых отходов.

По словам источников GreenPeace, следующая поставка запланирована на октябрь-декабрь 2021 года.

«Росатом» использует отработанный уран для его повторного обогащения и производства топлива, которое впоследствии работает на российских АЭС, объясняет Orano. При этом технологический процесс включает производство плутония, входящего в начинку атомных бомб, отмечает GreenPeace.

Советский Союз, а затем Россия с 1970х вывозили из Европы отработанное ядерное топливо, но эта практика была прекращена в начале 2010х под давлением экоактивистов, утверждавших, что для хранения радиоактивных материалов используются ржавые контейнеры под открытым небом.

«Экспорт радиоактивных материалов из Европы в третьи страны возможен только при соблюдении жестких условий, включая безопасность объекта назначения», - пишет GreenPeace.

По мнению организации, в России эти требования не соблюдаются, а сама сделка представляет де-факто захоронение радиоактивных отходов в Сибири, в обмен на которое Москва получает возможность «за дорого» продавать топливо во Францию. Как полагают в GreenPeace, у России нет потребности в таком количестве урановых «хвостов», поскольку в стране копятся отходы от собственных АЭС.

Франция - уже вторая страна, откуда в Сибирь вывозятся урановые отходы. В 2019 году аналогичный контракт был заключен с немецкой «дочкой» британской Urenco Group.

Тогда Россия обязалась принять 12 тысяч тонн обедненного урана из ФРГ. Сделка состоялась без огласки, и о ней стало достоверно известно после того, как депутаты Бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды.

«Росатом» в 2019 году называл заявление GreenPeace дезинформацией. «Обеднённый уран - это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана», - заявили в компании.

По словам представителя «Росатома», российская центрифужная технология обогащения урана позволяет производить обогащенный уран из обедненного «экономически-эффективным способом».

«Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта - ОУП - с его последующим вывозом обратно за рубеж», - настаивал «Росатом».

В GreenPeace возразили, что в России действуют лишь два промышленных реактора на быстрых нейтронах, для которых эти отходы могли бы послужить топливом. «Даже если будут построены новые, Россия не испытывает никакого дефицита топлива для них: на территории страны уже накоплено более 1 млн тонн урановых «хвостов», и ввозить ещё больше бессмысленно», - заявили в организации.

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