Выезда из Беларуси ожидают 2230 фур 5 13.10.2021, 13:01

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Фото: vaska_pilot

Сложнее всего ситуация на границах с Литвой и Польшей.

Ситуация для грузоперевозчиков, стремящихся пересечь границу Беларуси с Евросоюзом, не становится проще. Сегодня Госпогранкомитет сообщил о том, что выезда из нашей страны ожидают 2230 фур. Сложнее всего дела обстоят на границах с Литвой и Польшей, пишет «Онлайнер».

«За прошедшие сутки Польша не выполнила договоренности по пропуску грузового транспорта на свою территорию, а Литва и Латвия — частично», — говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Актуальные цифры: на литовском направлении перед белорусскими пунктами пропуска скопилось чуть менее 1200 фур, на польском — 830. Еще 230 грузовиков ожидают возможности выехать в Латвию. На границе с Украиной очередей нет.

«Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности — 55,5% — приходится на польский пункт пропуска „Бобровники“ (с белорусской стороны — „Берестовица“), а наибольший — 118,7% — на литовский пункт пропуска „Твярячюс“ (сопредельный белорусский — „Видзы“)», — сообщили в ГПК.

Между тем на одном из YouTube-каналов на днях появилось видео, иллюстрирующее ситуации перед пунктом пропуска «Козловичи», где, по утверждению автора, очередь растянулась на 20 км.

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