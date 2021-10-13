Мнение: «Картофельному Лосю» в Кремле вынесли последнее предупреждение 3 13.10.2021, 13:16

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Практически все силы настаивают на более жестком решении «вопроса Лукашенко».

Хунта признала свой тотальный внешнеполитический провал и отсутствие перспектив, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Осень принесла массу неприятных новостей для Макея энд компани из Европы. Вот ключевые из них.

В Австрии, Чехии и Германии сменилось руководство стран. В результате выборов (Чехия и Германия) и в результате коррупционного скандала (Австрия). Ирония судьбы, что пали последние сторонники более мягкого курса в отношении Беларуси. В Чехии ушел король удобрений премьер Бабиш, в Австрии европейский лидер, любивший жать руку упырям на Востоке Курц, внешнюю политику Германии на восточном направлении ждет озеленение. Практически все эти силы настаивают на более жестком решении вопроса синепала.

Все это говорит о том, что европейские маневры агрофюрера подходят к концу. Можно сколько угодно засылать в Европу своих протухших политических эмиссаров. Можно тешить себя иллюзиями, что кто-то поверит в планируемый под эгидой Юры-контрабаса съезд «конструктивной оппозиции», который может состояться в январе 2022 года. Можно верить, что кто-то заметит выпускаемых группками по несколько человек «политических».

Максимум на что можно рассчитывать - это на более высокий забор на внешних границах, в том числе физический.

Вполне возможно, осознание сжимающегося кольца вкупе с резолюцией Европарламента и тренда на международный трибунал подтолкнуло хунту к тому, чтобы попросить из страны не вручившего грамоты посла Франции, а заодно отозвать своего бездельника Фисенко из Парижа «на консультации».

Хотя нет, Игорь Фисенко запомнится как минимум двумя моментами - своим интервью ультралевой маргинальной, но французской же газете. И визитом в «Интерпол» (подробности в расследовании BYPOL) с требованием навести порядок в организации и начать выдавать «политических» по запросам хунты. Первое вызвало просто улыбку, второе - улыбку презрительную (Фисенко был с позором выставлен за двери).

Итого. На Западе все плохо.

Что же на Востоке? Как мы и прогнозировали, Владимир Путин нашел в Беларуси Covid-19 и самоустранился в онлайн. Решение напрямую связано с вышедшей из-под контроля нелегальной миграцией и кейсом «Комсомольской правды», в котором решили позориться до конца и предъявили обвинения.

Картофельному Лосю в Кремле дали последний шанс. Но даже у последних законников и оптимистов там тает надежда на реализацию концепции Мишустина «две страны - одна экономика». 4 ноября - контрольный срок, когда должны быть подписаны карты, они же программы, которые так никто и не показал, кстати.

Визит Нуланд в МИД России тоже ничего хорошего хунте не сулит.

Время хунты стремительно утекает. Развилок масса. Сценариев и вариантов - тоже. Радует одно: для хунты в них нет ни одного позитивного.

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