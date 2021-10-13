В Германию через Беларусь нелегально проникли 4300 мигрантов 4 13.10.2021, 13:29

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Большинство из них — выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

С августа 2021 года в Германию нелегально перебрались через Беларусь уже более 4300 мигрантов преимущественно из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Они находят приют, в основном, в федеральных землях Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, сообщила федеральная полиция в среду, 13 октября, передает dw.com.

За период с января по июль текущего года по белорусскому маршруту перебрались в Германию лишь 26 человек. В августе число нелегалов, прибывающих через Беларусь, подскочило до 474-х, а в сентябре - до 1914-ти. В октябре эти цифры вновь выросли: по данным на 11 октября, федеральная полиция зарегистрировала 1934 мигранта, незаконно прибывших в Германию через Беларусь и Польшу.

Драматичная ситуация в приютах для мигрантов

Центры по приему мигрантов заполняются особенно быстро в Бранденбурге. Здесь в различных городах нашли приют 2600 человек, сообщил агентству dpa глава центрального отдела по делам иностранцев Олаф Янзен (Olaf Jansen). Площади для приема мигрантов, рассчитанные на 3500 мест, благодаря обогреваемым палаткам удалось в срочном порядке увеличить до 4600 мест. По всей видимости, их придется довести до 5 тысяч мест.

Янзен, однако, подчеркнул, что приюты не переполнены, ситуация драматичная, но не тяжелая. Особенно большие трудности вызывают карантинные предписания из-за ковида. Янзен ожидает дальнейшего наплыва людей, поскольку, по его словам, "не видно никаких усилий, направленных на то, чтобы остановить его".

Организованная переправка мигрантов к границе ЕС

Белорусский правитель Александр Лукашенко в мае в ответ на ужесточение санкций со стороны Евросоюза заявил, что его страна больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся перебраться в Польшу и страны Балтии.

Целый ряд стран ЕС обвинили Лукашенко в том, что он организованно отправляет мигрантов из кризисных регионов на внешнюю границу Евросоюза. Польша, Латвия и Литва ужесточили погранконтроль. Тысячи людей, однако, продолжают проникать на их территорию, в том числе с помощью контрабандистов.

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