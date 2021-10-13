Знаете, что погубит режим? 1 Аббас Галлямов

13.10.2021, 13:32

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Аббас Галлямов

Глупо рубить сук, на котором сидишь.

Знаете, что погубит режим? То, что судебную систему в России контролируют силовики, а не политический менеджмент. Вот, например, свежая история: полицейские, которые фабриковали дела о наркотиках и отправили за решетку несколько человек, получили условные сроки. Понимаете? Они реально отправляли людей на зону, попались на этом, вина их была доказана, а судья дал им условняк.

С политической точки зрения - безумное решение. Любой, кто о нем узнает, возненавидит режим.

Если бы в стране все было организовано по уму, то подчиненные Кириенко должны были бы иметь право разбираться с судьями, которые подобные политически-опасные решения выносят. С тем, чтобы другим было неповадно народ злить. Но в стране все организовано настолько криво, что таких прав у подчиненых Кириенко нет. А те, у кого эти права есть, о таких вещах как "легитимность", "рейтинги", "протестные настроения" вообще никогда не слышали. Для них это абсолютно пустой звук.

Вот и все. Поэтому этот режим нежизнеспособен. Речь здесь не о том, какой строй правильный и справедливый, а какой - неправильный и несправедливый. Речь просто об умении организовать эффективное политическое управление. О том, чтобы тупо не рубить сук, на котором сидишь.

Аббас Галлямов, t.me

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