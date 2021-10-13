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Детеныши медведя, решившие покачаться в гамаке, стали звездами Сети

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  • 13.10.2021, 13:40
  • 2,788
Детеныши медведя, решившие покачаться в гамаке, стали звездами Сети

Видеохит из США.

Если вы считаете, что лучший отдых — это покачиваться в гамаке на свежем воздухе, то эти медвежата из Гатлинбурга (Теннесси, США) наверняка с вами согласятся, пишет 120.su.

Правда, прежде чем приступить к расслаблению, необходимо залезть в гамак, и вот на этой стадии у юных медведей возникли проблемы. Методом проб и ошибок они выяснили, что при неосторожном обращении подвешенная сетка может и перевернуться, со всеми вытекающими последствиями. Вернее, выпадающими, ведь именно это и происходит с любопытными мишками, которые раз за разом комично оказываются на земле.

Зрителям оставалось только посмеяться над появившимся в соцсетях видеороликом, а некоторые отметили, что борьба зверей с гамаком — это самое весёлое зрелище, которое они видели за последнее время.

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