Пропагандисты из райисполкома предложили лечить коронавирус одуванчиками и зверобоем

Пропагандисты из райисполкома предложили лечить коронавирус одуванчиками и зверобоем8
- 13.10.2021, 13:48
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Обычно популяризация «традиционной медицины» против COVID-19 характерна для беднейших стран Африки и Азии.
Газета райисполкома Ельска предлагает лечить коронавирус отварами из одуванчиков и зверобоя, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Новые тренды лечения COVID-19 стали массово тиражироваться в газетах и на сайтах рай- гор- и облисполкомов.
В этот раз рецепт здоровья в пандемию выдала районка Ельска. Главный упор сделан на отвары из различных лепестков и ягодных плодов.
Ранее СМИ публиковали советы от Витебского горисполкома, где главным средством от ковида был отвар из хвои.
Обычно, популяризация традиционной медицины характерна для беднейших стран Африки и Азии. Ждем спиритуальных сеансов и других псевдонаучных подходов.