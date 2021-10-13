Пропагандисты из райисполкома предложили лечить коронавирус одуванчиками и зверобоем 8 13.10.2021, 13:48

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Обычно популяризация «традиционной медицины» против COVID-19 характерна для беднейших стран Африки и Азии.

Газета райисполкома Ельска предлагает лечить коронавирус отварами из одуванчиков и зверобоя, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Новые тренды лечения COVID-19 стали массово тиражироваться в газетах и на сайтах рай- гор- и облисполкомов.

В этот раз рецепт здоровья в пандемию выдала районка Ельска. Главный упор сделан на отвары из различных лепестков и ягодных плодов.

Ранее СМИ публиковали советы от Витебского горисполкома, где главным средством от ковида был отвар из хвои.

Обычно, популяризация традиционной медицины характерна для беднейших стран Африки и Азии. Ждем спиритуальных сеансов и других псевдонаучных подходов.

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