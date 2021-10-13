Польша утвердила законопроект о строительстве стены на белорусской границе 2 13.10.2021, 13:59

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Правительство направит его на утверждение в Сейм.

Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Беларусью", – написал Каминьский в "Твиттере".

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, zgłoszony przez @MSWiA_GOV_PL. Projekt, który trafi teraz do Sejmu zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) October 12, 2021

Министр пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).

В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

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