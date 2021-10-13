На «Нафтане» и «Полимире» появился легальный способ не выходить на работу

На «Нафтане» и «Полимире» появился легальный способ не выходить на работу3
- 13.10.2021, 14:05
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Эврика!
На «Нафтане» и «Полимире» появился легальный способ «откосить» от работы: прийти без маски!
Об этом пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
С 15.10. на заводах будут введены новые «меры по борьбе с коронавирусом». Теперь на «Нафтан» и «Полимир» будут пропускать только тех сотрудников, которые пришли в маске.
Вот только вводить масочный режим уже поздновато. Коронавирус выкашивает всех без разбору. Даже инфицированных сотрудников отправляют на работу. Больничные держат только по 3-4 дня и закрывают.
Это тот самый редкий случай, когда самолечение нас спасет. Остаемся дома.
Стачке быть!