На «Нафтане» и «Полимире» появился легальный способ не выходить на работу 3 13.10.2021, 14:05

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Эврика!

На «Нафтане» и «Полимире» появился легальный способ «откосить» от работы: прийти без маски!

Об этом пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

С 15.10. на заводах будут введены новые «меры по борьбе с коронавирусом». Теперь на «Нафтан» и «Полимир» будут пропускать только тех сотрудников, которые пришли в маске.

Вот только вводить масочный режим уже поздновато. Коронавирус выкашивает всех без разбору. Даже инфицированных сотрудников отправляют на работу. Больничные держат только по 3-4 дня и закрывают.

Это тот самый редкий случай, когда самолечение нас спасет. Остаемся дома.

Стачке быть!

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