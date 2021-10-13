В Кремле назвали несколько условий для сохранения транзита газа через Украину 1 13.10.2021, 14:20

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фото: photoxpress.ru

C заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Москве утверждают, что готовы выполнять договоренности о транзите газа через Украину, однако там хотят, чтобы наша страна предлагала конкурентоспособные коммерческие предложения и сама договаривалась со странами Европы о прокачке газа по своей ГТС. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует zn.ua.

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты, и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", — заявил он.

По словам Пескова, для наращивания транзита газа Украина должна обращаться к европейским компаниям.

"Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе. То есть чтобы что-то транспортировать через территорию Украины, нужно чтобы это кто-то купил. И это как раз наши покупатели в Европе", — добавил Песков.

Напомним, что "Газпром" 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. При этом заявки на транзит не поступили, хотя мощности из Украины в Венгрию законтрактованы на весь газовый год - с октября 2021 по 30 сентября 2022, - в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

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