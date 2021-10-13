Белорусский программист передал правозащитникам еще один массив видео о пытках в российских колониях 1 13.10.2021, 14:29

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Белорус нашел способ выйти в ведомственную сеть ФСИН.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин во время стрима Александра Плющева на YouTube сообщил, что проект получил от своего информатора, белорусского программиста Сергея, еще один видеоархив ФСИН с пытками заключенных, сообщает «Дождь».

В ходе стрима Плющев и Осечкин связались с Сергеем, который до этого передал правозащитникам 40 Гб видео пыток заключенных в колониях и тюремных больницах. Осечкин отметил, что Сергей отправил ему еще одну часть архива, но у правозащитников пока не было времени это опубликовать.

«Мы все раскрывать не будем, планы у нас долгоиграющие, еще на несколько месяцев», — подчеркнул Осечкин. Сергей отказался отвечать на вопросы о новой части архива.

При этом Сергей объяснил, почему в слитом архиве были видео из разных колоний, хотя он работал только в саратовской туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) областного управления ФСИН. По его словам, во время обслуживания камер наблюдения он нашел способ выйти в ведомственную сеть, где эти файлы хранились в открытом доступе. Осечкин добавил, что пытки записывали на видео, чтобы потом шантажировать ими осужденных и вынуждать их сотрудничать со следствием.

В начале октября Gulagu.net сообщил о получении более 40 гигабайт видео, документов и фотографий, на которых заключенные, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН, пытают и насилуют других осужденных. Архив предоставил правозащитникам программист Сергей, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. На стриме Осечкин подчеркнул, что эта утечка — не слив спецслужб, так как другие осужденные описали ему Сергея как «человека не от мира сего, который сидел в компьютере и никого не пытал».

После публикации нескольких видео из ОТБ-1 Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными. Из ФСИН уволили начальника саратовского управления службы Алексея Федотова, руководителя ОТБ-1 Павла Гаценко, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

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