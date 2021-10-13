«Белавиа» отменила прямые рейсы в Уфу

«Белавиа» отменила прямые рейсы в Уфу3
- 13.10.2021, 14:42
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В чем дело?
После того, как Россия сняла введенные из-за коронавируса ограничения по авиасообщению с Беларусью, «Белавиа» анонсировала увеличение рейсов в Россию. В том числе авиакомпания анонсировала прямые рейсы в Уфу, но как выяснилось — их нет. Сайт zerkalo.io попытался узнать, в чем дело.
10 сентября авиакомпания «Белавиа» заявила увеличение количества рейсов в города России. Национальный авиаперевозчик также сообщил, что с 29 сентября в Уфу будут выполняться два рейса в неделю.
Однако белорусы обратили внимание на то, что прямых рейсов в Уфу так и не появилось. В этот российский город можно добраться с пересадкой -прилетев в Москву на рейсе «Белавиа», а уже из Москвы в Уфу — на рейсах российского перевозчика S7.
«Авиакомпанией принято решение об отмене прямых рейсов в Уфу в зимнем расписании», — коротко прокомментировали в «Белавиа» отмену прямого маршрута.
В чем причина отмены — не сообщается. Предположительно, это связано с низким спросом на билеты в этом направлении.