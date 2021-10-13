Глава МИД Украины: Лавров всячески избегает встречи в нормандском формате 13.10.2021, 14:40

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Министр иностранных дел РФ ждет команды Путина.

Встречи в нормандском формате на уровне глав МИД не проводятся из-за министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом на брифинге 13 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Гордон».

"За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкие коллеги, или французские коллеги и спрашивали, готов ли я к встрече в нормандском формате на уровне глав МИД, и каждый раз я им сразу, без промедления, говорил: "Готов". Но каждый раз эта встреча не происходила из-за того, что министр Лавров ее всячески избегает", – сказал украинский дипломат.

По его словам, "четкое указание" Лаврову принять участие во встрече министров может дать президент России Путин после разговора главы Кремля с президентом Франции и канцлером Германии.

"Я готов к такому разговору, поэтому ждем, собственно, сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали", – объяснил Кулеба.

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