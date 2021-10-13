закрыть
13 октября 2021, среда, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Украины: Лавров всячески избегает встречи в нормандском формате

  • 13.10.2021, 14:40
  • 1,392
Глава МИД Украины: Лавров всячески избегает встречи в нормандском формате
Дмитрий Кулеба
фото: pravda.com.ua

Министр иностранных дел РФ ждет команды Путина.

Встречи в нормандском формате на уровне глав МИД не проводятся из-за министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом на брифинге 13 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Гордон».

"За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкие коллеги, или французские коллеги и спрашивали, готов ли я к встрече в нормандском формате на уровне глав МИД, и каждый раз я им сразу, без промедления, говорил: "Готов". Но каждый раз эта встреча не происходила из-за того, что министр Лавров ее всячески избегает", – сказал украинский дипломат.

По его словам, "четкое указание" Лаврову принять участие во встрече министров может дать президент России Путин после разговора главы Кремля с президентом Франции и канцлером Германии.

"Я готов к такому разговору, поэтому ждем, собственно, сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали", – объяснил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип