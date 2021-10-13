Ученые считают, что нашли в Млечном Пути скрытые планеты 13.10.2021, 15:04

Всего были зафиксированы сигналы от 19 красных карликов.

Специалисты вели наблюдение за некоторыми звездами, расположенными на достаточно большом расстоянии от нашей планеты и заметили, что часть из них издает странные радиосигналы. Теперь астрономы считают, что они могут быть доказательством существования скрытых планет, сообщает SciTechDaily (перевод - «Новости планеты»).

Бенджамин Поуп и его коллеги из Университета Квинсленда использовали современный радиотелескоп Low Frequency Array (LOFAR), который отличается невероятно высоким показателем мощности. Они хотели найти не только новые далекие звезды, но и планеты, которые могли располагаться рядом. Всего были зафиксированы сигналы от 19 красных карликов. Четыре звезды при этом вполне могут иметь на своей орбите скрытые планеты.

Для астронавтов уже давно не секрет то, что в Солнечной системе планеты способны излучать радиосигналы, ведь их магнитные поля проходят процесс взаимодействия с солнечным ветром. При этом никогда напрямую не удавалось наблюдать за радиосигналами, провоцируемыми планетами, которые бы поступали из-за пределов Солнечной системы.

Исследование включило в себя красных карликов, размер которых несколько меньше, чем Солнца, но при этом они обладают достаточно большой магнитной активностью. Именно она провоцирует звездные вспышки, а также радиоизлучение. Среди звезд, которые были проанализированы, находились также старые и неактивные, но даже они по неизвестным причинам излучали определенные радиосигналы.

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