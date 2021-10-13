В Беларуси обостряется сразу несколько кризисов 13.10.2021, 15:17

3,950

Каждый из них может разнести в пух и прах режимчик.

Об этом пишет телеграм-канал «БОР».

На данный момент в Беларуси обостряются сразу несколько кризисов, каждый из которых по отдельности может разнести в пух и прах все вокруг:

- Пандемия коронавируса.

- «Гибридная» миграция.

- Обострение отношений с соседями.

- Отвратительное состояние станков на предприятиях.

Каждую проблему можно разбирать отдельно. Это мы с вами еще не углубляемся в экономику.

Что самое интересное, ни одну из этих проблем «власти» решать не собираются. Они выдумали себе вокруг врагов, а нелегалы тем временем захватывают то торговые центры, то переходы, то аэропорт. Они натащили их столько, что очень скоро все они наверняка пойдут всем табором на захват самих самолетов. Что начнется, когда у них закончатся деньги и они начнут мародерствовать?

Соседи? Да взять ту же Россию. Денег уже не дает, просит подписать какие-то там карты. В общем, как надоедливая оса, все вьется вокруг, а вспоминают о ней лишь тогда, когда нужен мед. Достаточно лишь того, что на одних лишь поставках газа «Газпром» в этом году продешевил в среднем на 1,5-2 млрд долларов.

Смотрим мы на все это и понимаем: только сами. Больше некому. Брать и делать. Остаемся дома.

Стачке быть.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.