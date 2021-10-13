Ученые определили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19 1 13.10.2021, 16:00

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Опубликованы результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии.

Результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые шесть месяцев после болезни антитела медленно уменьшались, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. Статья опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org, пишут «РИА Новости».

Авторы собрали 188 анализов крови у 136 пациентов с COVID-19, у которых заболевание сопровождалось характерными симптомами и протекало в различной форме, от легкой до тяжелой. В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтвержденным отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Ученые измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме. Первые специфически нацелены на спайковый белок, или S-белок вируса целиком, а вторые — на рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками. Известно, что со временем в структуре S-белка и RBD-домена накапливаются мутации, которые снижают нейтрализующую способность антител. Задачей ученых было определить время, в течение которого антитела плазматических клеток сохраняют активность.

Результаты показали, что на пике ответа антител у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77 и 85 процентов соответственно, но затем в течение 6-15 месяцев упали до 4,5 и 11 процентов. Антитела IgM и IgA к S-белку показали значения чуть выше — соответственно 88 и 90 процентов в первые один-три месяца и вполовину меньше через 55-56 дней.

Титры специфических антител IgG к RBD и S-белку у 94 процентов пациентов достигли максимума через 15-28 дней после появления симптомов, потом, после прохождения пика ответа антител, они постепенно уменьшились примерно в четыре раза к концу шестого месяца, а затем оставались стабильными до 15 месяцев. Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.

Для сравнения ученые оценили уровень специфических IgG антител в плазме вакцинированных. Оказалось, что через 14-35 дней после введения первой дозы вакцины титры антител были аналогичны таковым у переболевших через шесть месяцев после заражения, а после второй соответствовали максимальному уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.

Помимо основного штамма SARS-CoV-2, авторы проверили эффективность антител в отношении бета-, гамма- и дельта-вариантов в течение до 15 месяцев после заражения и подтвердили, что нейтрализующая активность антител, хоть и в меньшей степени, сохраняется и для этих вариантов коронавируса.

Кроме того, ученые определяли уровень Т-клеточного ответа, пик которого был отмечен между третьим и шестым месяцами после заражения, за которым последовало значительное снижение через 12-15 месяцев. Однако интенсивность и продолжительность ответа при этом не зависели от тяжести заболевания.

Авторы отмечают, что для оценки длительного иммунитета, сохраняющегося в В-клетках памяти, 15 месяцев, в течение которых проводили исследование, недостаточно, но очевидно, что у большинства перенесших COVID-19 пациентов циркулирующие В- и Т-клетки памяти и нейтрализующие антитела присутствуют в плазме крови до 15 месяцев после заражения коронавирусом.

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