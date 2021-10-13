Граждане некоторых стран Азии и Африки больше не могут получить визы в минском аэропорту 6 13.10.2021, 16:17

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Информация об этом появилась на сайте одного из туроператоров.

Граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не могут получить визы в минском аэропорту, как это было раньше. Информация об этом появилась на сайте туроператора «ANEX Tour». В нескольких белорусских турагентствах zerkalo.io подтвердили, что ранее такие визы действительно ставили гражданам данных стран после прибытия в Национальный аэропорт «Минск-2».

По информации с сайта туроператора «ANEX Tour» граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии могут въехать сейчас в Беларусь только при наличии визы РБ в паспорте.

«Ходатайства о выдаче визы гражданам данных стран Консульский отдел МИДа РБ в аэропорту у встречающей стороны не принимает, следовательно, визы в аэропорту по прибытии получены быть не могут», — написано на сайте туроператора.

В белорусских турагентствах рассказали, что недавно белорусский МИД запретил выдавать визы в аэропорту гражданам тех стран, в которых есть белорусское посольство. Ранее, как говорят специалисты, такая возможность у иностранцев была.

По информации сайта visa.by, чтобы получить краткосрочную визу в Национальном аэропорту «Минск-2» иностранец должен предоставить в Консульский пункт в Национальном аэропорту «Минск» визовую анкету, фотографию и документ для выезда за границу. Если поездка туристическая — то еще оригинал договора оказания туристических услуг или белорусского субъекта туристической деятельности или агроэкоусадьбы, или санатория.

Кстати, недавно на граждан Ирана, Пакистана и Египта распространили действие «белорусского безвиза», однако при условии наличия у них действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны и обратных авиабилетов из Беларуси. Правда, данный указ вступает в силу только с 17 октября.

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