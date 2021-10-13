133 года назад родился «белорусский Леонардо да Винчи» Язэп Дроздович 13.10.2021, 16:32

Дроздович - один из основателей национальной исторической живописи.

13 октября 1888 года родился Язэп Дроздович – художник, этнограф, один из основателей национальной исторической живописи, пишет planetabelarus.by.

Он появился на свет на хуторе Пуньки (ныне Глубокский район Витебской области) в семье обедневшего шляхтича-арендатора. Детство художника прошло в окрестностях Голубицкой пущи. Семья Язэпа, в которой кроме него было пятеро детей, рано потеряла отца и была вынуждена сменить немало мест жительства, арендуя чужую землю. Учебу Язэп начал в Дисенской гимназии, а в 1906 году переехал в Вильнюс, где поступил в художественную школу профессора живописи Ивана Трутнева. Там в течение четырех лет осваивал азы искусства и проходил курс академического рисования.

Его жизненный путь был настолько разнообразен, что о каждой из вех можно писать отдельную книгу.

Пожалуй, в белорусском искусстве трудно найти столь неординарную и всесторонне развитую личность.

Писатель: берется за написание исторического романа о временах Полоцкого княжества «Гарадольская Пуща», который украшает собственными иллюстрациями. В 1923 году была издана и положительно встречена белорусской общественностью повесть Язэпа Дроздовича «Большая шишка».

Педагог: работал учителем рисования в Белорусской высшей женской школе, 1921 году Дроздович организовал в деревне Столица белорусскую школу. Во второй половине 1920-х Язэп Дроздович преподавал рисование в Глубокской школе, Новогрудской и Радошковичской белорусских гимназиях. С 1926 года Дроздович работал в Виленской белорусской гимназии, при которой создал художественную студию-мастерскую.

Этнограф: Язэп Дроздович сотрудничал с Вильнюсским белорусским музеем имени Ивана Луцкевича. Ради пополнения экспозиции музея он занимался раскопками городищ, собирал фольклор, создавал многочисленные зарисовки предметов материальной культуры, архитектуры, типажей крестьян.

С этой целью в 1926 году Дроздович отправился в научно-творческую экспедицию на Пинщину, а в последующие годы посетил Тракай, Вильнюс, Медники, Крево, Гольшаны, Лиду, Новогрудок, Любчу, Мир. В результате этих путешествий, которые охватили почти всю Западную Беларусь, появились вместительные альбомы графики, которые являются неповторимым явлением в белорусском искусстве.

Художник-фантаст: в 1931 году Дроздович издал в Вильно первую на белорусском языке книгу по астрономии «Небесные орбиты», в которой изложил ряд своих теорий, в частности, о происхождении планет Солнечной системы и вращении Земли. Издание украсили собственные рисунки автора. В 1931-1933 годах Дроздович продолжил тему космоса тремя сериями графических изображений и живописных полотен «Жизнь на Марсе», «Жизнь на Сатурне» и «Жизнь на Луне».

Вечный странник, он умер в дороге. Потерявшего сознание «дядю Язэпа» нашли на дороге крестьяне. Его отвезли в Подсвильскую больницу, где через некоторое время он скончался. Похоронен Язэп Дроздович в деревне Липляны Глубокского района. На могиле стоит стела с барельефом художника, которую выполнил скульптор Алесь Шатерник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».