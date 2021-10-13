Разработчики «Спутника Лайт» раскрыли эффективность против дельта-штамма 5 13.10.2021, 16:38

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Фото: ТАСС

Эксперты проанализировали данные 28 тысяч человек.

Эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», которую разработал Центр им. Гамалеи, составила 70% против заболевания дельта-штаммом SARS-CoV-2 в течение трех месяцев после вакцинации. Такие данные разработчика приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщение фонда поступило в РБК.

Исследование было проведено на основе данных за июль 2021 года, полученных в Москве. Эксперты проанализировали данные 28 тыс. человек, вакцинированных «Спутником Лайт», и сравнили их с контрольной группой из 5,6 млн непривитых россиян.

По данным Центра Гамалеи, в возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%, а против тяжелых случаев и против госпитализации она оказалась «еще выше», сообщает РФПИ. В фонде отметили, что эффективность некоторых зарубежных двухкомпонентных препаратов снижается до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации.

Если «Спутник Лайт» используется в качестве бустерной дозы (дополнительной инъекции для усиления защитного эффекта) для других вакцин, эффективность препарата составляет более 83% против заболевания дельта-штаммом и более 94% против госпитализации. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «с учетом высокой безопасности и эффективности, «Спутник Лайт» может стать лучшим универсальным бустером».

РФПИ также привел данные зарубежных исследований о «Спутнике Лайт». В Аргентине, по информации Минздрава провинции Буэнос-Айрес, эффективность препарата при вакцинации пожилых людей оказалась на уровне 78,6-83,7%. В Парагвае при массовой вакцинации показатель составил 93,5%.

Кроме того, в Аргентине сейчас проходят исследования для оценки действия «Спутника Лайт», который применяется вместе с вакцинами от AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Предварительные данные показывают, что комбинированное применение препаратов безопасно, а серьезных побочных эффектов нет, заявили в РФПИ.

В конце сентября РФПИ сообщил результаты исследования сочетания вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане. У 85% участников число нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2 увеличилось как минимум в четыре раза.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в России 6 мая, а в гражданский оборот вышел в конце июня. Сейчас «Спутник Лайт» одобрен более чем в 15 странах, еще в 30 государствах вакцина находится в процессе регистрации.

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