Доля России в мировом ВВП рухнула до минимума с начала века 9 13.10.2021, 16:57

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Вместо прорыва экономику РФ ждет застой, прогнозирует МВФ.

Вместо «прорыва» к мировым темпам роста российскую экономику ждет возвращение в застой, отставание от мира и дальнейшее снижение доли в глобальном ВВП. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в опубликованном во вторник октябрьском выпуске World Economic Outlook, пишет finanz.ru.

Из руин Советского союза Россия вынесла 4,8% мирового валового продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. К дефолту 1998 года эта доля сжалась почти вдвое - до 2,8%, а затем начала расти постепенно и синхронно с мировыми ценами на сырье.

К 2000 году на РФ приходилось уже 3,05% мирового ВВП, а к 2008-му - 3,68%. Эта отметка стала максимумом, от которой началось сползание вниз, остановить которое не смогли ни нефть дороже 100 долларов за баррель, ни многочисленные стратегии развития.

На 2013 год доля России составляла 3,55%, в 2014-м - 3,44%. Аннексия Крыма, санкции Запада и рецессия уронили ее 3,16%, а затем до 3,1%.

В пандемию Россия вступила, имея 3,107% глобального валового продукта по ППС, а вышла из нее с 3,075% - минимальным значением с 2000 года.

В ближайшие пять тренд на потерю доли в мировом ВВП для России не только продолжится, но и ускорится, полагают эксперты МВФ.

По их расчетам, в этом году российская экономика прибавит 4,7%. По сравнению с апрелем МВФ повысил прогноз на 0,9 процентного пункта, но одновременно и на такую же величину снизил ожидания на 2022 год - 2,9% вместо изначальных 3,8%.

Рост России будет ниже среднемирового (5,9% в этом году и 4,9% в следующем), не говоря уже об экономиках развивающихся стран, которые, по расчетам МВФ, добавят к своему ВВП 6,4% и 5,1% в ближайшие два года.

Долгосрочные перспективы России фонд видит еще мрачнее: к 2026 году темпы роста замедлятся до 1,6%, что почти вдвое ниже амбиций президента Владимира Путина, требующего как минимум 3% в год.

Доля России в глобальной экономике, по расчетам МВФ, упадет до 3,02% в 2022 году, 2,97% - в 2023-м, 2,92% - в 2024-м.

К 2026 году на РФ будет приходится уже лишь 2,83% мирового ВВП - столько же, сколько после дефолта-1998.

В последнем специализированном докладе по России миссия МВФ констатировала невозможность ускорения экономического роста без масштабных структурных реформ. Среди них - уменьшение доли государства, улучшение бизнес климата, борьба с монополиями (повышение конкуренции) и реформа госуправления со снятием регуляторного бремени, возложенного на бизнес.

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