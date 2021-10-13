Семья из Англии решила продать садовые статуи не подозревая, что хранит дома древние артефакты из Египта 1 13.10.2021, 17:18

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Фото: Mander Auctions

Возраст реликвий - около 5 тысяч лет.

Семья из Великобритании затеяла переезд и стала распродавать ненужные им вещи, в том числе и старые садовые статуи. Однако пара даже не подозревала, что все это время хранила настоящие исторические артефакты. О ценности вещей стало известно во время торгов на аукционе.

Как пишет CNN (перевод - «Апостроф»), эксперты выяснили, что каменные сфинксы, которые супружеская пара считала копией египетских скульптур, являются подлинными. Их возраст насчитывает около пяти тысяч лет. Британская семья приобрела их 15 лет назад за незначительную сумму.

"На самом деле мы не задавали им вопросов и выставили их [на аукционе] по цене от 300 до 500 фунтов стерлингов (от $410 до $680), - сказал аукционист Джеймс Мандер. - А потом аукцион просто сошел с ума".

По его словам, торги начались с минимальной суммы, но в течение 15 минут покупатели повысили цену до почти $266 тысяч. В итоге владельцем бесценных египетских реликвий стала международная художественная галерея.

"Оказалось, что это подлинные статуи древнего Египта, которые каким-то образом прошли через новейшую историю как копии 18 века", - говорится в заявлении аукционистов.

Фото: Mander Auctions

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